Pueblos 77 – Segundo cuatrimestre de 2018

¿Qué ocurre cuando la industria “se va” de un lugar? La “reconversión”, como se ha intentado denominar a este proceso en las últimas décadas, ha tenido poco que ver en Europa con un proceso de modernización de industrias: está directamente vinculada al abandono de naves y a la creación de polígonos fantasmales, así como al empobrecimiento de la clase trabajadora y a determinados procesos de turistificación y gentrificación.

Con el dossier de este número de Pueblos queremos promover el debate acerca de los impactos negativos de la desindustrialización y la deslocalización, pero también sobre las alternativas que se crean a partir de este proceso. Estas alternativas, que deben tener siempre en cuenta la sostenibilidad, el respeto aal medio ambiente y los ritmos ecosistémicos, dibujando a la vez un nuevo paradigma de las relaciones laborales frente al auge del precariado, pasan por el desarrollo de una industria asentada en los valores y los principios de la economía social y solidaria.

Firman los artículos del dossier Suso López, comunicador audiovisual y especialista en gestión de la comunicación; Andrea Gago Menor, coordinadora de Pueblos; Juanjo Basterra, periodista; Nora Arroita, fotógrafa; Luis González Reyes, miembro de Ecologistas en Acción; Patricio Suárez Area, periodista y sociólogo de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, y José Alberto Andrés Lacasta, guionista, dramaturgo teatral y escenógrafo.

Palestina, 70 años después

Del 30 de marzo al 15 de mayo de 2018, el pueblo palestino participó en la Gran Marcha del Retorno. En las actividades de conmemoración de la Nakba, la Catástrofe, murieron 114 palestinos y palestinas asesinadas por Israel. Tras más de 70 años sin que la denominada “comunidad internacional” logre terminar con la ocupación, es tiempo de aislar a Israel, como ya ocurrió con la Sudáfrica del Apartheid, y apoyar la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS).

Como apoyo al pueblo palestino, publicamos en este número un texto acerca del BDS de Mauricio Amar Díaz, profesor del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, con ilustraciones de Carlos Latuff; otro sobre el derecho inalienable al retorno de la población palestina, escrito por Fernando Sancho Martínez, de la Asociación Palestina Biladi, y un reportaje fotográfico del Elias Halabi sobre uno de los numerosos espacios ocupados por Israel, la montaña de Abu Ghnaim.

Multinacionales y derechos humanos

En esta sección, los periodistas Jairo Marcos y Mª Ángeles Fernández, de www.desplazados.org, nos hablan de cómo en los últimos años se ha producido en el Estado español un resurgimiento de la minería, escenificado en grandes proyectos de extracción a cielo abierto y en un sinfín de solicitudes de investigación.

Daniel Iglesias Márquez y Beatriz Felipe Pérez, del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona y Enginyeria Sense Fronteres, hacen un repaso del papel de las organizaciones de la sociedad civil en la confrontación contra el poder corporativo. Cuando los Estados fallan en sus obligaciones de respetar los derechos humanos y proteger el medio ambiente frente a las actividades empresariales, las OSC han respondido mediante una variedad de estrategias y tácticas para intentar corregir las externalidades negativas características del actual modelo económico global.

En la misma línea, Júlia Martí Comas explica en otro de los artículos las luchas que se están dando contra la privatización de la energía en México, país inmerso en un modelo neoliberal basado en la desregulación, las privatizaciones y la internacionalización de la economía.

Feminismo y movimientos sociales

A raíz del asesinato de Berta Cáceres hace dos años, en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras se empezó a hablar de “feminicidio político”. El asesinato de Marielle Franco en marzo de 2018 en Río de Janeiro y el de otras tantas activistas y defensoras de derechos humanos obliga a reflexionar sobre la necesidad de situar este concepto en la agenda mediática y en la calle, porque, como explica en este número de Pueblos la especialista en educomunicación, periodismo y conflictos armados Sonia Herrera, “a las mujeres no solamente nos asesinan por razón de género, sino para acallar las voces de aquellas disidentes con el poder que luchan por los derechos humanos en todo el mundo”. El artículo incluye retratos elaborados por Paula Cabildo de algunas de estas mujeres que, como Patricia Villamil (Honduras), Sabeen Mahmud (Pakistán) o Aisin Büyüknohutçu (Turquía), se han convertido en semillas de transformación, en ejemplos de resistencia y en plataforma de resiliencia para muchas personas a nivel local y global.

Evelia Bahena García, de Guerrero (México), es una de las voces que no han podido acallar. Como ella misma explica en un artículo firmado por el periodista Emiliano Freyre, en México “luchar contra las transnacionales es sentenciarte a muerte. Pero si inicias una lucha así no la puedes dejar jamás. Porque no peleas nada más por ti, sino por tu familia, por tus vecinos, por mucha gente que ni conoces. Porque eres madre, eres padre…”

En la sección de opinión, Gioconda Mota, de la Red de Colectivos La Araña Feminista (Venezuela), nos habla de la lucha por la tierra en Venezuela, “tan antigua como la resistencia indígena contra la invasión española”, y de cuál es el papel de las campesinas en los procesos históricos de lucha, en la resistencia a la mercantilización de la agricultura y a la expulsión de los territorios.

En la entrevista, realizada por Amaia Landaburu, de medicusmundi Gipuzkoa, la activista peruana Patricia Carrillo nos habla de otra lucha, la de las mujeres que sufrieron esterilizaciones forzadas entre los años 1996 y 2000, en el contexto del indulto a Fujimori y del peligro de impunidad que esto conlleva.

No a la Ley Mordaza y sí a una televisión pública independiente

En este número de Pueblos hay hueco también para uno de los temas centrales de esta publicación en los últimos años: la necesidad de lograr otro panorama comunicativo y avanzar hacia una comunicación crítica que invite a la movilización e impulse el cambio social.

En este sentido, y en el contexto de cambio de gobierno en el Estado español, señalamos como prioritarias la derogación de la Ley Mordaza, diseñada para atemorizar a la ciudadanía y lograr que acepte abusos e injusticias, y la renovación del Consejo de Administración de RTVE, para poner fin a la vergonzosa manipulación cotidiana del ente público. Apuntamos, igualmente, la urgencia de terminar con la precariedad laboral en el periodismo y con la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, así como de abordar las principales necesidades de las radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

Ahora, ya: No a la Ley Mordaza y sí a una RTVE independiente (Pueblos – Revista de Información y Debate)

OPINIÓN

Tierra y mujeres libres en Venezuela (Gioconda Mota Gutiérrez)

ENTREVISTA

Patricia Carrillo, activista del Movimiento Manuela Ramos de Perú: “En cuanto a las esterilizaciones forzadas tenemos que hablar de impunidad porque hasta ahora las mujeres no han recibido justicia” (Amaia Landaburu)

PALESTINA: 70 años después

Palestina del Apartheid a la resistencia del BDS (Mauricio Amar Díaz)

El derecho inalienable al retorno de la población palestina (Fernando Sancho Martínez)

Los olivos que daban vida en la montaña de Abu Ghnaim (Elias Halabi)

DOSSIER:

Cuando la industria “se va” (Suso López y Andrea Gago Menor)

Las heridas de la reconversión industrial en Euskal Herria persisten 38 años después (Juanjo Basterra)

Des-industrialización, des-localización (Nora Arroita)

¿Tiene futuro el metabolismo industrial? (Luis González Reyes)

Empresas recuperadas y cooperativas en Argentina. La economía en manos de quienes trabajan (Patricio Suárez Area)

Clase obrera y desindustrialización: miradas desde el cine (José Alberto Andrés Lacasta y Suso López)

MULTINACIONALES

Las luchas contra la privatización de la energía en México (Júlia Martí Comas)

Organizaciones de la sociedad civil vs. Empresas transnacionales. Estrategias frente al poder corporativo (Daniel Iglesias Márquez y Beatriz Felipe Pérez)

España vuelve a la mina (J. Marcos y Mª Ángeles Fernández)

FEMINISMO Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Feminicidio político: caza de brujas y esperanza en tiempos de neoliberalismo, globalización y postmodernidad (Sonia Herrera)

Evelia: un testimonio de Guerrero (Emiliano Freyre)

