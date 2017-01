PUEBLOS 72 – ENERO DE 2017. LUCHAS CAMPESINAS PARA TRANSFORMAR EL MUNDO

El próximo mes de julio se desarrollará en Bizkaia la VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina (LVC), movimiento que aglutina a millones de campesinos y campesinas en defensa de la soberanía alimentaria. Esta propuesta política posiciona el derecho de los pueblos a decidir sobre su modelo alimentario, apuesta por la agroecología como horizonte hacia el que transitar, y se sostiene sobre las economías campesinas como sujeto económico y político de primer orden.

La soberanía alimentaria es, en definitiva, una mirada alternativa tanto al modelo agroindustrial hegemónico como al sistema capitalista en su conjunto. Precisamente este es uno de los elementos que se destacará en la VII Conferencia, haciendo hincapié en la necesidad de superar el contexto actual marcado por el acaparamiento de tierras, por las políticas públicas en favor del agronegocio y de las grandes empresas transnacionales, y por una nueva ofensiva de tratados de comercio e inversión. Detrás de estos fenómenos se vislumbran graves problemas vigentes como el cambio climático, las migraciones forzadas, la inseguridad alimentaria, el consumo incesante, etc., que únicamente pueden ser revertidos desde apuestas nítidas en defensa de la vida, los bienes comunes, la participación y la soberanía popular.

Para avanzar en este sentido, otro de los elementos fundamentales que se destacará en la VII Conferencia será el de incidir en la necesidad de entender la soberanía alimentaria como una cuestión de todos y todas, y no únicamente como un asunto campesino. Esto es, la alimentación es un derecho y no una mercancía, y eso atañe al conjunto de la sociedad, bien como productoras o productores, bien como consumidoras y consumidores, y en todo caso como ciudadanas y ciudadanos. De ahí la relevancia de abrir el debate al conjunto de actores sociales y políticos desde una lógica inclusiva y transformadora.

No obstante, y sin entrar en contradicción con esta apuesta integradora, el papel del campesinado como sujeto estratégico es más vigente que nunca. Si los y las campesinas no son condición suficiente para avanzar en la agenda de la soberanía alimentaria, sí que son sin duda alguna condición necesaria. Precisamente en este monográfico de Pueblos queremos poner en valor el acumulado de luchas protagonizadas por los movimientos campesinos, hoy en día uno de los principales agentes de resistencia y disputa frente al statu quo. Apelaremos en este sentido al campesinado desde una perspectiva diversa, refiriéndonos a procesos en diferentes contextos geográficos (Europa, América, África y Asia), a protagonistas de especial significación (explicitando la relevancia de las mujeres campesinas en las luchas actuales), y destacando la variedad de estrategias y alternativas impulsadas (que cubren el conjunto de dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales, etc.).

De esta manera, explicitaremos el papel fundamental que el campesinado juega en estos momentos en el rechazo a la nueva horda de tratados de comercio e inversión (TTIP, CETA, TISA, etc.), así como en la confrontación con el poder corporativo en miles de resistencias a lo largo y ancho del planeta; destacaremos la relevancia del acaparamiento de tierras y la necesidad de enfrentar este fenómeno desde la apuesta por fórmulas de reforma agraria integral; y pondremos en valor el conjunto de alternativas campesinas ya en marcha, que van desde la producción basada en el trabajo y el bien común, las políticas públicas locales, el consumo responsable, la educación emancipadora, etc., en muchas ocasiones lideradas por mujeres.

Esperamos en definitiva que este número sea un insumo más para ahondar en los objetivos de la VII Conferencia de La Vía Campesina: la alimentación como derecho y no como mercancía, asunto por tanto de todos y todas; la soberanía alimentaria como agenda radical de transformación; y por último, el campesinado como sujeto necesario para cambiar el mundo.

EDITORIAL

OPINIÓN

El derecho a la valla (Gustavo Duch Guillot)



Las luchas campesinas en el siglo XXI (Boaventura Monjane, Javier García Fernández y Pablo Gilolmo Lobo)

ENTREVISTA

Ángel Strappazzon: “Tenemos que ‘desprivatizar’ los Estados, la FAO, las NNUU, la Corte de la Haya… Tenemos que crear nuestras propias herramientas pero también disputar las que ya hay” (Miren Saiz, Beatriz Plaza y Javier González)

RESISTENCIA CAMPESINA FRENTE AL PODER CORPORATIVO



TTIP y CETA, prioridades de la agenda de lucha campesina europea (Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate)

Impactos del TTIP en la agricultura y ganadería del Estado español: de la seguridad y calidad alimentaria a la comida basura (Miguel Blanco)

Luchas campesinas e indígenas en defensa de la madre naturaleza y la vida frente a empresas transnacionales (Ceiba)

No necesitamos el sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Altura (THAAD) para la paz del noreste de Asia (Geum-soon Yoon)

FORMACIÓN: HERRAMIENTA DE EMANCIPACIÓN

“Baserritik mundura” – “Del caserio al mundo”: Un curso que apuesta por integrar y democratizar la formación y la investigación en soberanía alimentaria y agroecología en el espacio universitario vasco (Beatriz Casado y Mirene Begiristain)

Escuela de Acción Campesina: un apoyo a nuestra lucha (Alazne Intxauspe y Andoni García)

DOSSIER: ACAPARAMIENTO DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA



Políticas agrarias, movimientos sociales e investigación militante (Jun Borras)

El desafío en la interpretación e implementación de las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y el bosque en América Latina (Zoe Brent, Alberto Alonso Fradejas, Jun Borras, Gonzalo Colque y Sergio Sauer)

Reflexiones sobre el acaparamiento de tierras en África: de la fiebre al análisis pormenorizado (Sebastián Ruiz-Cabrera)

Tierra y reforma agraria: propuestas desde el Sindicato de Obreros del Campo-Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (Javier García Fernández, Curro Moreno y Néstor Salvador)

Reforma agraria: un camino necesario para el proyecto de emancipación humana (Janaina Strunzak)

ALTERNATIVAS CAMPESINAS PARA OTROS MUNDOS POSIBLES

Sembrando soberanía alimentaria para otros modelos de vida en Euskal Herria. Las políticas públicas locales como herramientas de transformación (Bizilur)

Plan Campesino y la relación entre el campo y la ciudad (Valter Israel da Silva)

Cómo alimentar un consumo transformador (Isa Álvarez y Joseba Koskorrotza)

Brecha alimentaria e impactos en la salud (Javier Guzmán)

MUJERES EN RESISTENCIA POR LA VIDA

Miradas del movimiento agroecológico y feminista (Miriam Nobre)

Mujer defensora del territorio y la vida (Denia Mejía)

Mujeres campesinas y pueblos originarios en resistencia y rebeldía (Viviana Catrileo)

Conversatorio con mujeres de Etxalde (Javier González Álvarez)

CULTURA

Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y del progresismo (Álex Guillamón)

LA PORTADA: Juan Fender



Ilustrador de Madrid, ha trabajado para diferentes sectores, ilustración editorial, infantil, cómic, videojuegos, publicidad ….desde hace unos años colabora esporádicamente ilustrando artículos para la revista Pueblos.

Participa en el proyecto autoeditado “Rantifuso”, revista de cómic autogestionada por los propios autores y autoras.

El PDF completo de este número estará disponible en la web a partir de abril de 2016. Las versiones digitales de los artículos estarán también disponibles en la web.