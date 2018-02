Pueblos 76 – Primer cuatrimestre de 2018. Tratados comerciales, ofensiva contra nuestras vidas

Acuerdo económico integral y de comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés); Acuerdo de comercio de servicios (TISA); Acuerdo trasatlántico de comercio e inversión (TTIP); Acuerdo transpacífico (TPP); Acuerdo de libre comercio Japón-Unión Europea (JEFTA). Estos son solo algunos de los principales tratados de comercio e inversión actualmente en negociación o recientemente aprobados, la punta del iceberg de un fenómeno político de enorme trascendencia.

El objetivo de este monográfico es precisamente el de contribuir al debate sobre el significado e intensidad de esta nueva oleada, tratando así de entender en qué proyecto se inserta; qué objetivos persigue; cuáles podrían ser sus principales impactos sobre nuestras vidas; quién la protagoniza e impulsa y qué se puede hacer para enfrentarla.

Defenderemos a lo largo de las siguientes páginas que nos enfrentamos efectivamente a una nueva oleada, y no a la suma de una serie de iniciativas parciales y aisladas, que trata de recuperar el viejo sueño de un mercado único global y autorregulado; que, más allá de la maraña de anexos y miles de páginas de supuesto contenido técnico, su carácter es netamente político, centrado en derribar toda frontera geográfica, sectorial y política a los mercados y al poder corporativo; que su impacto sobre nuestras vidas concretas será muy agresiva, frente a su consideración como una cuestión alejada y etérea, no solo ahondando lógicas de insostenibilidad, desigualdad y desposesión directamente vinculadas a la mercantilización capitalista, sino también incluso poniendo en jaque los mínimos democráticos aún vigentes. Es un proyecto político que tiene un claro impulsor, el poder corporativo, inscrito en una disputa geopolítica global en la que la Unión Europea juega un rol protagonista.

La nueva oleada de tratados de comercio e inversión es una de las puntas de lanza para la reproducción de la agenda capitalista en este siglo XXI, una agenda que nos conduce al colapso ecológico, al abismo social y a un régimen autoritario global. Por lo tanto, este monográfico se entiende, además de como un análisis político e integral sobre la nueva oleada, también como un llamado urgente a priorizar políticamente la confrontación directa y sin ambages con la misma, así como a impulsar agendas y estrategias alternativas al modelo que esta sustenta e impulsa.

Comenzamos ofreciendo un panorama general, situando a la nueva oleada como parte esencial del proyecto de redefinición del capitalismo en este siglo XXI, y se nos sugieren una serie de claves políticas para enfrentarla. En un segundo apartado abordamos el rol que está jugando la Unión Europea como protagonista de la nueva oleada. Realizamos así una radiografía del conjunto de tratados y acuerdos en los que está involucrada (deteniéndonos especialmente en los que negocia con América Latina), vinculándolos con un proyecto general europeo que descubre su identidad más autoritaria, mercantilista, violenta e inhumana. En el dossier se exponen de manera sectorial algunos de los principales impactos previsibles de la implementación de los tratados (trabajo, bienes naturales, finanzas, servicios públicos, agricultura y alimentación), complementando las miradas más generales del primer bloque del monográfico. Por último, el cuarto apartado recoge diferentes aprendizajes y propuestas alternativas a la nueva oleada, al poder corporativo y al sistema capitalista, destacando la centralidad de la apuesta feminista en la construcción de agendas y relatos contrahegemónicos.

Esperamos que este número nos ayude a entender mejor qué supone esta nueva oleada de tratados y que nos anime e impulse a desmantelarla. Nos va la vida en ello.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

Tratados comerciales, ofensiva contra nuestras vidas

(Pueblos – Revista de Información y Debate)

PANORAMA GENERAL

Claves para interpretar la nueva oleada de tratados y acuerdos de comercio e inversión

(Gonzalo Fernández-Ortiz de Zárate)

(Gonzalo Fernández-Ortiz de Zárate) Manual de instrucciones para leer un tratado

(Amaia Pérez Orozco)

UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea, epicentro de la nueva oleada de tratados de comercio e inversión

(Tom Kucharz)

(Tom Kucharz) Entrevista a Juan Hernández Zubizarreta: “Se está decidiendo quién es titular de derechos humanos y quién no”

(Andrea Gago Menor)

(Andrea Gago Menor) Acuerdo UE-Mercosur, o el viejo proyecto neoliberal europeo para América Latina

(Gorka Martija)

(Gorka Martija) Acuerdo UE-México: fomento de inversiones que ignoran la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las multinacionales

(Cecilia Olivet)

DOSSIER: ¿Cómo nos afectarán los acuerdos comerciales?

La OMC, los tratados de comercio e inversión y sus consecuencias en la agricultura europea

(Andoni García)

(Andoni García) El agua frente a la embestida de los nuevos tratados: ¿elemento de vida o recurso económico?

(Ruth Pérez Lázaro)

(Ruth Pérez Lázaro) Impactos sobre la clase trabajadora de los tratados de comercio e inversión

(Laura González de Txabarri)

(Laura González de Txabarri) Sobre finanzas y acuerdos de comercio e inversión. Los capitales son mucho más libres que tú

(Yago Álvarez Barba)

(Yago Álvarez Barba) Impactos de la nueva oleada de acuerdos comerciales en los servicios públicos: Estado mínimo, mercado máximo

(Viviana Barreto)

APRENDIZAJES: Alternativas a la nueva oleada de tratados

Regular a las empresas para defender los derechos humanos: un desafío global

(Erika González, Juan Hernández y Pedro Ramiro)

(Erika González, Juan Hernández y Pedro Ramiro) “Ayuntamientos del cambio” frente al poder corporativo: límites y posibilidades

(Pedro Ramiro y Erika González)

(Pedro Ramiro y Erika González) Euskal Herrian TTIP/CETA-ri ez! La experiencia vasca contra los tratados de comercio e inversión

(Gorka Martija y Marije Etxebarria)

(Gorka Martija y Marije Etxebarria) Feminismo contra el capitalismo: acumulado de las mujeres en lucha en América Latina

(Tica Moreno)

(Tica Moreno) La soberanía feminista: repensando las soberanías desde la vida

(Uzuri Aboitiz Hidalgo)

(Uzuri Aboitiz Hidalgo) Alternativas alimentarias para las mayorías

(Javier Guzmán)

PORTADA

E ILUSTRACIONES DEL DOSSIER CENTRAL

Andrea López Álvarez

andrealopezalvarez.blogspot.com.es

Autónoma precaria en busca de proyectos. Madre de dos polluelos. Cuando consigo neutralizar las obligaciones cotidianas me afano en crecer como ilustradora. Impaciente pero minuciosa. He trabajado muchos años como maquetadora y soy una entusiasta aunque inexperta diseñadora gráfica. Me confieso indolente cuando los vientos son favorables, pero diligente en condiciones adversas. Me gustaría tener más tiempo para trabajar, leer o ir al cine pero el tiempo es oro y yo soy pobre, en tiempo y en oro. También soy una habitante sureña agradecida pero circunstancial y busco el camino que me devuelva a casa. Rumbo noroeste.

Monográfico coordinado con el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. www.omal.info.

El PDF completo de este número estará disponible en la web a partir de abril de 2018. Las versiones digitales de los artículos estarán también disponibles en la web.