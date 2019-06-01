Nos seguimos encontrando El último número impreso de la revista Pueblos ha conseguido condensar en sus páginas la memoria de un proyecto de comunicación alternativa con más de veinte años de recorrido. Y lo ha hecho a través de artículos de gran calidad que promueven debates necesarios en los derechos humanos, la solidaridad internacionalista y la comunicación crítica. Como también a partir de ilustraciones que aúnan una gran belleza con un fuerte contenido político. En definitiva, el cierre de la revista impresa ha logrado crear una valiosa y bonita herramienta para la información, la formación y el debate. Por eso queríamos dar las gracias a las suscriptoras y suscriptores, las personas colaboradoras del Consejo Editorial, el Consejo de Redacción, ilustradoras, autoras y todas aquellas que lo han hecho posible.

Radio Victoria: 25 años siendo una voz disonante en El Salvador El 15 de julio de 1993 Radio Victoria comienza a caminar y a enfrentar adversidades y desafíos en el departamento de Cabañas, al norte de El Salvador. Era el inicio de un gran proyecto comunicacional que surgía en paralelo a otras radios comunitarias en el país y en toda América Latina para resaltar la voz de los sectores excluidos de los medios privados y comerciales.

Los medios de comunicación, víctimas y agentes en el conflicto vasco y en su resolución (también) Amanecía el siglo XIX cuando Napoleón dijo que “cuatro periódicos hostiles son más de temer que mil bayonetas”. Se aplicó el cuento y en un año cerró 64 de los 73 periódicos que había en Francia, creando una Dirección General de la Imprenta que controlaba toda la producción literaria e informativa, incluyendo reescribir la historia de sus campañas militares. Fue un ataque frontal al artículo 11 de la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa de 1789, que afirma que “la comunicación libre de ideas y opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre” y le pone el único límite de “los abusos que se definan por la ley”.

Modelos comunicacionales en América Latina en una nueva etapa política La comunicación se convirtió en América Latina en un territorio en disputa que enfrentó a gobiernos y partidos de oposición en alianza de medios de comunicación convertidos en actores políticos. La legislación dirigida a la regulación de los escenarios mediáticos fue denunciada como un ataque a la libertad de expresión por parte de unos medios privados que continúan acaparando la mayor parte del espectro radioeléctrico, mientras que los medios ciudadanos encuentran nuevos desafíos ante el giro conservador que experimenta la región.

La periferia resiste: iniciativas de comunicación que desafían la violencia de Estado en Brasil "El 20 de junio ocurrió una operación policial en Maré. Docenas de agentes subían las calles, a pie y en coches blindados. Helicópteros sobrevolaban las casas. Se disparaban tiros desde lo alto. La operación era de la Policía Civil, una policía investigativa que no debería hacer trabajo ostensivo. En este día, hubo siete homicidios. Uno de ellos fue el de Marcos Vinícius da Silva, ampliamente divulgado por los medios pues se trataba de un niño volviendo del colegio, usando uniforme de la escuela, y que fue alcanzado por un proyectil posiblemente disparado desde un coche blindado. Pero hubo otros seis jóvenes muertos en aquella operación y con fuertes indicios de ejecución sumaria. De acuerdo con los residentes, uno de ellos estaba en casa durmiendo cuando la Policía Civil la invadió y lo ejecutó con un tiro en la cabeza. Los otros cinco fueron rendidos en una casa y ejecutados. Los cuerpos de tres de ellos fueron arrojados por los policías desde el tercer piso de un edificio.”

Medios contra Venezuela: piezas del engranaje bélico La agresión económica, diplomática y militar que EEUU ejecuta contra Venezuela requiere la construcción de un relato que argumente y justifique las actuales acciones de injerencia y las posibles acciones próximas: sanciones económicas más fuertes, derrocamiento del presidente Maduro, conformación de un Estado paralelo con reconocimiento internacional, intervención militar. Es por esto que la sostenida campaña mediática internacional contra Venezuela atraviesa cíclicas elevaciones de intensidad como la que viene ocurriendo en los últimos meses.